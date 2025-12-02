Немцев взбудоражила российская подлодка, громившая ИГИЛ

02.12.2025 11:57
Подлодка Черноморского флота «Краснодар» всплыла недалеко от берегов Германии, вызвав беспокойство в немецких СМИ.


«Эта подводная лодка может погружаться на глубину до 300 метров. Она может выпустить шесть торпед, и сейчас за всем этим наблюдают. Русские отрицают, что они что-то там планируют, но с европейской стороны это наблюдается – с одной стороны со стороны шведов, а с другой стороны, конечно, и немцев. Потому что эта подводная лодка как раз и может атаковать…

Есть опасения, что русские попытаются переместить подводную лодку дальше в Средиземное море, чтобы иметь возможность атаковать там, в Африканском регионе. То есть русские расширяют свое превосходство и также пытаются действовать в открытом море – с одной стороны, перед Европой, но, с другой стороны, и перед Африкой, иметь там сильную ударную силу…

И, да, есть скрытая опасность, которую эти подводные лодки могут представлять и для нас», – сумбурно комментировал в эфире телеканала Welt обозреватель Макс Хермес.

Немецкий «эксперт» умалчивает, что подлодка «Краснодар» уже давно прошла «боевое крещение» в Средиземном море, еще в 2017 году нанеся ракетные удары по террористам ИГИЛ в Сирии.

Субмарина не может вернуться в Черное море, поскольку Турция перекрыла проливы для военных кораблей после начала СВО.

