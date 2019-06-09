09.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Немцова пересказала слова жены Зеленского о Коломойском

Супруга нового президента Украины Елена Зеленская не считает своего мужа марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила российско-американская либеральная журналистка Анна Немцова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не думаю, что на Владимира Зеленского кто-то влияет. И она (жена президента Елена Зеленская – прим. ред.), кстати, говорит, что на него никто не влияет, даже Коломойский, о чём я спрашивала. Это очень крепко стоящий на ногах человек, который сам себе ответственность. Он её берёт, он ответственен за что-то. Может быть, ещё не вполне понимает масштаб ответственности и количество проблем, а, может, уже понял», – сказала она.

«Может быть, украинская демократия ещё покажет пример всей Европе. И всем, кто искренне на Западе хочет помочь Украине реформироваться – зелёный свет. Люди должны понять, что эта страна действительно имеет огромный запрос на изменения, в ней люди действительно устали от старой системы и хотят её изменить. И здесь нужны если лоббисты, то искренне верующие, что страна может измениться, а не только те, кто будет только пользоваться и всячески манипулировать Украиной в своих интересах», – поделилась либералка надеждой, что обещанные «реформы» в Киеве не окажутся очередным враньем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть