Немцова пересказала слова жены Зеленского о Коломойском

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Супруга нового президента Украины Елена Зеленская не считает своего мужа марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила российско-американская либеральная журналистка Анна Немцова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что на Владимира Зеленского кто-то влияет. И она (жена президента Елена Зеленская – прим. ред.), кстати, говорит, что на него никто не влияет, даже Коломойский, о чём я спрашивала. Это очень крепко стоящий на ногах человек, который сам себе ответственность. Он её берёт, он ответственен за что-то. Может быть, ещё не вполне понимает масштаб ответственности и количество проблем, а, может, уже понял», – сказала она.

«Может быть, украинская демократия ещё покажет пример всей Европе. И всем, кто искренне на Западе хочет помочь Украине реформироваться – зелёный свет. Люди должны понять, что эта страна действительно имеет огромный запрос на изменения, в ней люди действительно устали от старой системы и хотят её изменить. И здесь нужны если лоббисты, то искренне верующие, что страна может измениться, а не только те, кто будет только пользоваться и всячески манипулировать Украиной в своих интересах», – поделилась либералка надеждой, что обещанные «реформы» в Киеве не окажутся очередным враньем.