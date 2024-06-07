Немцы боятся войны с Россией, но Шольц угрожает идти до конца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Граждане Германии опасаются, что конфликт на Украине обострится и распространится на их страну. Но это не значит что Украине нужно капитулировать.

Об этом, выступая в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Многие граждане опасаются, что война может еще больше обостриться, что безопасность и мир у нас тоже окажутся под угрозой. И в этом нет ничего наивного или оскорбительного, как это иногда изображают. Беспокойство граждан – это то, что мы должны уважать и воспринимать всерьез. Я, во всяком случае, делаю это. Как канцлер Германии, я несу ответственность за то, чтобы ни одному ребенку, родившемуся сегодня в Германии, никогда не пришлось пережить войну в нашей стране – это для меня абсолютный приоритет. Обеспечение мира не значит поднять белый флаг или капитулировать перед насилием или несправедливостью, мир не означает подчинение