Немцы боятся войны с Россией, но Шольц угрожает идти до конца

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 09:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Граждане Германии опасаются, что конфликт на Украине обострится и распространится на их страну. Но это не значит что Украине нужно капитулировать.

Об этом, выступая в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Германии опасаются, что конфликт на Украине обострится и распространится на их страну. Но...

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«Многие граждане опасаются, что война может еще больше обостриться, что безопасность и мир у нас тоже окажутся под угрозой. И в этом нет ничего наивного или оскорбительного, как это иногда изображают. Беспокойство граждан – это то, что мы должны уважать и воспринимать всерьез. Я, во всяком случае, делаю это.

Как канцлер Германии, я несу ответственность за то, чтобы ни одному ребенку, родившемуся сегодня в Германии, никогда не пришлось пережить войну в нашей стране – это для меня абсолютный приоритет. Обеспечение мира не значит поднять белый флаг или капитулировать перед насилием или несправедливостью, мир не означает подчинение

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