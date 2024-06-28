Немцы, чехи и поляки хотят от ЕС больше денег на украинских беженцев

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Немецкое информагентство dpa публикует выдержку из оказавшегося в него в распоряжении письма, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц, польский премьер Дональд Туск и чешский премьер Петр Фиала направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Главы правительств трех стран требуют от Брюсселя выделять больше средств на размещение и интеграцию украинских беженцев пропорционально их числу, принятому той или иной страной ЕС.

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Шольц дал понять, что Германии нужно больше поддержки из бюджета Евросоюза:

«Наши страны перегружены. Бремя приема беженцев распределяется несправедливо», – цитирует слова канцлера dpa.

По словам трех глав государств и правительств, ФРГ, Польша и Чехия приняли наибольшее число беженцев из Украины с момента начала войны в феврале 2022 года.

Как добавляет Reuters, Шольц также призвал к более справедливому распределению украинских беженцев между странами Европы.

Издание сообщает, что этот вопрос он поднял на вчерашнем саммите Совета ЕС в Брюсселе. Олаф Шольц предложил направить финансовую помощь от ЕС, которая могла бы быть направлена ​​на соцвыплаты, профессиональную подготовку, языковые курсы и другие нужды мигрантов с берегов Днепра.

Впрочем, сейчас эти жалобы выглядят уже не столь правдоподобно, как два года назад. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ, в 2023 году приток новых беженцев в ФРГ сильно сократился, особенно – из Украины.

По итогам прошлого года в Германию из-за рубежа на временное или постоянное место жительства прибыли около 1,933 млн человек, а уехали из нее – 1,27 млн человек. Таким образом нетто-приток мигрантов составил 663 тысячи. Это на 55% меньше, чем в 2022 году, который стал рекордным за все время таких подсчетов.

Приток беженцев из Украины за указанный период сократился на 75%: в 2022 году в ФРГ оттуда приехало 1,098 млн человек, а в прошлом году – всего 276 тыс. человек.

Для сравнения: за тот же период из Турции приехали примерно 126 тыс. человек, это рост на 56% по сравнению с 2022 годом (81 тысяча). Число соискателей убежища из Сирии в 2023 году выросло на 49% до 102 тыс. человек, а приток граждан Афганистана сократился на 12% до 49 тысяч.

В то же время, число покинувших ФРГ обладателей немецкого паспорта сократилось в прошлом году более чем на 10% – с 83 тысяч до 74 тысяч. В основном они переезжали в Швейцарию (21 тысяча уехавших), Австрию (13 тысяч) и США (9 тысяч).

Всего в Германии, по переписи 2022 года, проживает около 82,7 млн человек. Мигрантов среди них – менее 10 %.

Впрочем, все эти дискуссии по факту не сильно влияют на правовое положение в ЕС легальных беженцев со статусом. Так, теперь в ЕС признают медицинские документы и статус инвалидности украинских беженцев.

ПАСЕ призвала государства-члены ЕС «обеспечить надлежащую защиту для людей с инвалидностью, вынужденных покинуть Украину». Это предполагает, что страны Европы должны признать статус инвалидности, степени инвалидности и медицинских и инвалидных сертификатов беженцев.

«Также должны быть обеспечены программы социальной защиты и реабилитации для тех, кому это нужно», – телеграфирует из Страсбурга член украинской делегации в ПАСЕ и глава миграционного комитета Ассамблеи, нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, те украинские беженцы, которые все же пожелают вернуться на родину, тоже не останутся ни с чем и получат от европейских стран для возвращения домой после окончания войны подьемные выплаты. За это также проголосовали в ПАСЕ.