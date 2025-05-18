Немцы и американцы планируют совместно завалить Европу ракетами ATACMS и Patriot

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Немецкая оружейная компания Rheinmetall со штаб-квартирой в Дюссельдорфе заявила о планах совместно с американским гигантом ВПК Lockheed Martin наладить в Европе масштабное производство ракет ATACMS и Patriot PAC-3, сообщает издающееся в ФРГ издание оборонной тематики Hartpunkt.

Отмечается, что созданный для этой цели совместный «Центр компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем» должен удовлетворить европейский спрос на ракеты, поскольку США пока не успевают из-за нехватки производственных мощностей.

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По словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, иногда ракет из США приходится ждать десять лет, что очень долго.

«Например, ракеты ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3 можно было бы производить вместе. По словам Паппергера, ракеты ATACMS имеют дальность около 300 километров, в то время как GMLRS — 150 километров. Hellfire и JAGM — это оружие класса «воздух-земля», PAC-3 — одна из двух ракет, используемых для системы ПВО Patriot», – говорится в материале.

Также Rheinmetall заявил, что стремится получить 60% во вновь создаваемом предприятии.

Среди кандидатов на производство рассматриваются ракеты ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM и PAC-3.

Генеральный директор Rheinmetall объявил, что хочет наращивать производственные мощности до 10 000 ракет и столько же больших и малых ракетных двигателей в год.

Совместно с Lockheed Martin будут проводиться и опытно-конструкторские работы, так что права интеллектуальной собственности останутся в Европе.

По его мнению, общий проект имеет потенциал продаж в размере 5 миллиардов евро, если производство совместного предприятия будет полностью забронировано. Rheinmetall стремится поставить как можно больше комплектующих для совместного предприятия.

По оценкам босса Rheinmetall, производственная линия будет готова через 12-13 месяцев, а производство ракет стартует в 2027 году после одобрения проекта американским правительством. .2028 и 2029 годы ознаменуются фазой наращивания.

Компания Lockheed Martin в настоящее время прекращает производство ATACMS, поэтому обсуждается возможность обработки американских контрактов на новом заводе и таким образом генерирования первых 1-2 миллиардов евро продаж. План состоит в том, чтобы взять на себя сборочные линии для ATACMS непосредственно из США, пояснил Паппергер.

Он прогнозирует, что мощности для производства нового двигателя, скорее всего, будут быстро исчерпаны, поскольку на Украине высокий спрос на ракеты Patriot.

Босс Rheinmetall оценил текущий спрос на ракеты в 600-800 ATACMS в год, около 2500 GMLR, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250-300 PAC-3.

По его словам, в настоящее время выстраиваются цепочки поставок для производства. Идея для этого была разработана генеральным директором Lockheed Martin и им самим во время Мюнхенской конференции по безопасности. Идея состоит в том, чтобы дать производителям электронных компонентов пятилетний контракт и высокий первоначальный взнос.

По словам Паппергера, европейские заказчики отдают предпочтение ATACMS с дальностью до 300 километров по сравнению с GMLRS с дальностью до 150 километров. Дальние расстояния были бы предпочтительнее. В Германии также обсуждается 500 или 600 километров – диапазоны, которые в настоящее время предлагает только PrSM.