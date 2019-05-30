Немцы и французы анонсировали подготовку нового саммита в «нормандском формате»
Стороны переговоров в нормандском формате намерены в ближайшее время продолжить организацию саммита на уровне лидеров государств, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом говорится в тексте совместной декларации министров иностранных дел Франции и Германии по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
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«В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами с целью достижения условий для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате», — говорится в декларации, обнародованной сегодня на сайте французского внешнеполитического ведомства.
Также в тексте подчеркивается, что Германия и Франция поддерживают стороны в восстановлении конструктивных переговоров.
Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня в Киеве прошла встреча глав МИД ФРГ и Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским на которой стороны договорились активизировать мирный процесс в рамках Минского формата.
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