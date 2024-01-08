Немцы и поляки готовят совместный протест против украинской продукции

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Польские и немецкие фермеры начинают перекрывать трассы, протестую против ввоза украинского зерна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает польский портал Top.agrar.

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«В ближайшие дни в восточной части страны [ФРГ] пройдут аграрные протесты против притока украинского зерна. По данным сайта saechsische.de, с вечера воскресенья польско-немецкая граница в Герлице и Згожелеце на автомагистрали А4 станет местом сельскохозяйственных протестов. Движение по автомагистрали будет существенно затруднено, а порой и полностью парализовано. С 17:00 въезд на автомагистраль А4 в направлении Гёрлица и Кодерсдорфа будет закрыт для фермеров, которые прибудут туда на сельскохозяйственных тракторах», – говорится в публикации.

При этом в понедельник 8 января в знак солидарности присоединятся польские фермеры со стороны Згожельца.

«Это, безусловно, полностью перекроет движение по автомагистрали А4 с польской и немецкой стороны. По словам организаторов акции под лозунгом «Земля соединяет», свое несогласие в том числе будут совместно выражать польские и немецкие фермеры. против чрезмерного импорта зерна из Украины», – отмечает портал.

Кроме того, польские фермеры планируют закрыть въезд на шоссе в Згожелеце.

«Эта подъездная дорога будет закрыта, и все движение транспорта будет проходить через города Гёрлиц и Згожелец. Это приведет к пробкам, перегруженным дорогам и замедлению движения. Будут ли городские автобусы, местные автобусы и трамваи работать по плану? Это маловероятно. Школы и офисы предупреждают, что поездка в школу и на работу может быть затруднена или невозможна», – описывают ситуацию авторы.