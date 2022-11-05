«Немцы хотят восстановить отношения с РФ. Принципиально антивоенные настроения» – Бортник

В Европейском Союзе, где нарастают внутренние кризисы, давно нет единой политики в отношении Украины.

Об этом в эфире канала «Знай» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия остается очень серьезно зависимой от цены на энергоносители. В Германии остаются сильны мнения в отношении того, что с Россией можно восстановить отношения. В Германии очень сильны антивоенные, принципиально антивоенные настроения. Страна пострадала очень серьезно в результате Второй мировой войны. И, конечно, выработать единую политику ЕС в отношении Украины они не могут. Ее нет», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что и в целом погрязший в противоречиях Евросоюз одобрил финансовую помощь Украине со скрипом.

«Максимум, на что страны сегодня согласились, и то под очень серьезным давлением брюссельской бюрократии – это на финансовую помощь Украины в следующем году. Закреплено якобы выделение Украине 18 миллиардов евро на протяжении года, полтора миллиарда в месяц, но до сих пор нет юридического механизма выделения этих денег.

Поэтому отношения между этими странами [Германией и Францией] остыли в том числе и потому, что сам ЕС непонятно куда движется. Внутренние кризисы нарастают. Германия стремится присоединить к ЕС Балканы, Франция – против», – резюмировал Бортник.