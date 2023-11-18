Немцы на ток-шоу спорят, сколько оружия ещё дать бандеровцам

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Большинство немцев колеблются относительно военно-финансовой помощи Украине – одни считают, что Киеву передают слишком много, другие – что это только усилит войну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённые каналом «Deutsche Welle» в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жителей немецкой столицы спросили, как они оценивают новый пакет помощи для Украины.

«Я – за. Чтобы защитить демократию, которую сегодня для всей Европы отстаивает Украина. Любые усилия должны быть поддержаны», – заявил один из опрошенных.

«Деньги нужны и на другие проекты. Мне кажется, это слишком много. Боюсь, что это перерастёт в большую войну», – сказала жительница Берлина.

«Я не думаю, что увеличение финансирования решит этот конфликт. В конце концов, там за каждый метр умирают тысячи людей, Это не помогает ни Украине, ни людям там, ни людям тут», – ответил участник опроса.

«И да, и нет. Я бы сказала, они заслуживают эту помощь, но платить-то нам», – отмечает другая респондент.

«Войну нужно заканчивать. Больше оружия этому не поможет, есть только дипломатический путь», – уверена одна из опрошенных.

«Если кто-то лежит на земле, его пинает более сильный противник, то это неоказание помощи, если вы не помогли. Путин принёс войну в Европу. Мы должны не допустить её продолжение в таком виде», – ответил другой берлинец.

Результаты опросов и отсутствие консенсуса среди жителей Берлина встревожили участников ток-шоу на канале.

«В случае поражения Украины, следующими будут страны Восточной Европы, а потом и Западной Европы. Существование демократической Европы зависит от фронта в Украине. Не будет сопротивления Украины, если Украина сегодня сложит оружие, то завтра закончится демократия в Европе», – стращал обозреватель «DW» Никита Жолквер.

Немецкий журналист, в прошлом корреспондент немецких телеканалов n-tv и RTL в Москве Дирк Эммерих заявил, что Германия должна отдать Украине всё своё вооружение.

«Западу и Германии надо определиться, чего же мы хотим добиться военной поддержкой Украины. Да, все согласны, что она не должна потерпеть поражение, но что это означает? То, чтобы начались переговоры и фронт, как он сегодня есть, будет заморожен, или это означает, что Россия должна уйти? С одной стороны, цели должны быть реальными, а, с другой стороны, если мы действительно хотим, чтобы Россия ушла с территории Украины, и это будут границы 2014 или даже 1991 года, надо отдавать Украине всё, что у нас есть. Всё оружие, что есть, чтобы она была в состоянии добиться этого военного успеха», – призвал немецкий журналист.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн весьма специфически подсчитала результаты опросов в продемонстрированном сюжете: «треть населения думает, что мы поддерживаем Украину как раз в правильном масштабе, одна треть думает, что нужно делать больше, одна треть думает, что это мы уже слишком делаем».

Чтобы подсластить пилюлю она добавила, что – зато у немцев консенсус в отношении санкций.

«Тут разные мнения, но, например, по поводу санкций поддержка очень сильная – около 70% поддерживают эти санкции, и этот процент даже стал больше в последние месяцы», – рассказала Хоффманн.