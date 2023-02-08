Немцы начали изъятие российской собственности

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Компании из Германии всеми путями стараются остаться в России, несмотря на давление своих властей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России Германии Сергей Нечаев.

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«Большинство германских компаний, как показывают результаты исследований, предпочли в той или иной форме сохранить присутствие на российском рынке, несмотря на беспрецедентное давление со стороны официальных властей и СМИ ФРГ. Деловые люди прекрасно понимают, что утраченное место на российском рынке быстро займут конкуренты. Так что их задача состоит не в том, чтобы скорее вернуться, а в том, чтобы никуда из России не уходить», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Ссылаясь на предварительные статистические данные, он сообщил, что российско-германский товарооборот в 2022 году составил 49,8 миллилардов евро, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 16,5%.

«Германский экспорт под давлением санкций просел до €14,6 млрд (минус 45%). Импорт из России, напротив, вырос до €35,2 млрд (плюс 6,5%) в основном за счет резкого роста цен на энергоносители. Но общая динамика, разумеется, оптимизма не внушает», – признал посол.

Он пессимистически относится к перспективам российской собственности на территории Германии.

«Собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. Объявлена «охота» на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков. Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму. Но обманываться нашим контрагентам не стоит. Подобный шаг станет фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала, а также повлечет за собой наши ответные шаги», – резюмировал Нечаев.