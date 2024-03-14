Немцы начинают понимать, что заигрались в русофобию – Меркурис

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В Германии начинают понимать, что дальнейшая война против России ни к чему хорошему не приведёт.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое чувство, что настроения в Германии меняются. По-видимому, сейчас большинство немцев, в том числе и полиция, верят, что Россия выиграет войну. Думаю, военный и политический класс также осознают, что Украина проиграет войну. И я думаю, что они были сильно напуганы публикацией той записи, на которой немецкие генералы обсуждают немецких солдат, управляющих ракетами для использования ударов по Крымскому мосту. Сейчас среди части политического руководства Германии сформировался консенсус, что это слишком опасно, и заходит слишком далеко. Так что по крайней мере на данный момент они отказываются от этого», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что даже глава МИД Германии русофобка Аналена Бербок оказалась в изоляции.

«И у меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зелёных» не поддерживают её. Не забывайте, что парламент Германии дважды голосовал против поставок «Таурусов» на Украину», – подытожил аналитик.