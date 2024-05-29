Немцы обьявили Орбана «российским агентом» и предлагают делать вид, что его нет

Сергей Рыжов.  
29.05.2024 09:02
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Германия, Дзен, Политика, СМИ, Сюжет дня, Украина


Немецкие СМИ снова накинулись на Виктора Орбана. В этот раз моральным обликом венгерского премьера занялась Frankfurter Allgemeine Zeitung, по мнению авторов которой «Виктор Орбан ведет себя, как российский агент».

По данным издания, на заседании глав МИД ЕС глава венгерской дипломатии Петер Сиярто заявлял о дискриминации венгерского меньшинства и венгерских компаний на Украине, оправдывая блокирование выплаты Киеву средств на оружие из «Европейского фонда мира». Кроме того, сказал, что Венгрия не несет ответственности за войну на Украине и потому не должна разделять ее расходы.

Немецкие СМИ снова накинулись на Виктора Орбана. В этот раз моральным обликом венгерского премьера...

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«Орбан сделал выбор между захваченной демократией, которая, конечно, не безупречна, но ориентирована на Европу и агрессивной, империалистической автократией. То, что он сознательно выбрал Путина, удивляет даже на фоне венгерской истории», – выносят приговор немцы.

Автор материала Николас Буссе считает, остальные страны Европейского Союза ничего не могут с этим сделать, учитывая текущую договорную ситуацию. Журналист предлагает Европейскому Совету «забыть про Венгрию» и «перестать заниматься проблемами Венгрии на каждом заседании».

По мнению автора статьи, “сейчас для Европы важно остановить Россию. Для этого участие Венгрии необязательно». Многое из того, что необходимо для поддержки Киева, включая поставки оружия, может быть организовано в двустороннем порядке или в группах единомышленников-заукраинцев: «Это определенно традиция объединения Европы», — сказано в материале.

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