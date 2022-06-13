«Немцы очень ненадежные», – у Зеленского раздражены медлительностью Шольца

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Новости Украины

Если Германия не начнет поставлять на Украину обещанное вооружение, ее репутация сильно пострадает.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Андрусива, сейчас украинская армия держится на голом энтузиазме, а немцы разрушили миф о своей надежности.

«К сожалению, из-за всех этих затянутых вещей, несогласованности, и условных немцев, которые, кстати, решили впервые за почти 200 лет опровергнуть, что немецкое – это надежно, оказывается, немцы очень ненадежные. Впервые, возможно, в истории за 200 лет мы сталкиваемся с понятием сказали и не сделали. Вопрос еще, с какой репутацией немцы выйдут из этого всего. Потому это все очень сильно затормозило, и сегодняшние фронты вообще держатся на героизме», – заявил Андрусив.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, несмотря на санкции, Германия с начала этого года увеличила импорт из России на 60%, перечислив РФ на шесть миллиардов евро больше, чем в прошлом году. При этом немецко-украинский товарооборот упал на 11%.