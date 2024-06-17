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Известный британский певец Род Стюарт был освистан в ходе своего выступления в германском Лейпциге, когда исполнял песню в поддержку Украины, а за его спиной был проецирован украинский флаг и изображение Владимира Зеленского.

79-летний музыкант исполнил свой хит 1991 года «Ритм моего сердца», который он называет антивоенной песней и на последних выступлениях посвящает поддержке Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время исполнения хита были показаны фотографии президента Украины Владимира Зеленского, а также украинский флаг, что вскоре вызвало освистывание и насмешки публики.

Видео быстро разошлось по сети Х и удостоилось характерных комментариев. Приводим некоторые из них.

«Вот, почему не стоит смешивать политику с развлечениями».

«Кто, Бога ради, пойдет на концерт Рода Стюарта, чтобы получить «какой-то острый политический контент?».. Классная музыка, конечно, но почему вообще в КОНЦЕРТЕ Рода Стюарта должен быть «антивоенный» сегмент??».

«Людям надоели поп-звезды, пытающиеся быть посланниками. Если нам нужна политическая музыка, мы будем ее искать. Вы поп-звезда, занимайтесь развлечениями».

«Люди платят вам за то, чтобы вы пели, просто делайте свою работу».

Род Стюарт – один из поп-музыкантов, активно поддержавших нацистский режим Зеленского на Украине. В интервью Sky News он грубо оскорбил президента России Владимира Путина.

«Если вы впустите этого придурка на Украину, он проникнет в каждую страну НАТО. И нам придется идти воевать», – высказался он.

Стюарт выступает за активную поддержку Украины и вмешательство коллективного Запада в другие регионы мира.

«Мы должны поддерживать Украину до конца. Нужен мир и на Ближнем Востоке. Нам нужна радость, мы живем в очень темные времена», – заявил он в интервью.

Следует отметить, что восточногерманский Лейпциг – бывшая территория ГДР – один из наиболее недовольных политикой коллективного Запада городов Германии. В этом городе особо сильна поддержка партии евроскептиков «Альтернатива для Германии», выступающей против вовлечения Германии в украинскую войну. Но вероятно, такие взгляды на Украину разделяют не только жители Восточной Германии.