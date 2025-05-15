Немцы передали ракет на три раза завалить Крымский мост – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Удар по Крымскому мосту – это сложная и очень дорогая операция, которая уместна только тогда, когда это часть наступательных действий.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар по Крымскому мосту – это сложная и очень дорогая операция, которая уместна только...

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Он прокомментировал мнение, что полностью снести Крымский мост – задача неосуществимая.

«Да одного пролёта хватит. Дело в том, что дорога ложка к обеду. Снести мост надо тогда, когда вы проводите операцию, и эта логистическая линия должна быть перерезана. Его надо подрывать не когда попало, а тогда, когда в этом есть необходимость, потому что это ресурсы… Для того, чтобы ракетами снести – это очень затратное предприятие. Это нужно нанести ракетный удар по средствам ПВО, потом какой-то процент пробьётся, какой-то не пробьётся. Чтобы завалить такой мост, в него должно быть несколько попаданий.

По Антоновскому мосту, по-моему, около 20 «Хаймарсов» всадили, чтобы ввалить один пролёт, один! Но эта ложка была дорога обеду. У нас их было не очень много, чтобы прям 20 в один вложить. А Крымский мост «Хаймарсами» не достать, туда только ATACMS достают. ATACMS несёт побольше, чем «Хаймарс», но тоже там одним-двумя не отделаешься», – сказал Бекренев.

«Нам сейчас передали 125 ракет немцы, я надеюсь, это ATACMS. Но на завал Крымского моста может уйти, может, не половина, но треть этого комплекта. И то, надо смотреть, какие-то достают ракеты, какие-то нет. Это не то оружие, которого у нас от вольного, и этот мост очень немал. И поэтому упасть он должен тогда, когда нам будет важно, чтобы он упал», – добавил бывший ВСУшник.

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