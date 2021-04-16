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16.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция, Энергетика
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«Немцы подводят к распродаже Украины по частям» – Муждабаев

Новости Украины

Германия и Франция виноваты в том, что российская армия перевооружается и усиливает свой боевой потенциал.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил беглый российский либерал, пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда обвиняем русских: вот, ты живёшь в России, гад, ты платишь налоги, вот твои солдаты там воюют – захватили Крым, убивают украинцев. Скажите, пожалуйста, а деньги французов и немцев, они не идут на войну в Донбасе, на оккупацию Крыма? Они не идут на обновление русской армии, на танки?

Спонсоры этого рейха – русские и немцы. Это две страны, которые начали когда-то ту войну, с двух сторон на Польшу напав, и так далее. И сейчас они в гибридном виде делают абсолютно то же самое. Если «Северный поток» прокатит, дальше я за этот мир не ручаюсь, дальше может быть все, что угодно. Дальше начнут торговать Украиной, по частям оптом и в розницу, потом Тайвань начнут разменивать, потом еще что-то, статус-кво полностью разрушится. Это мечта Путина», – заявил Муждабаев.

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