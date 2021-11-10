Немцы предложили направить мигрантов из Белоруссии на Украину. В Киеве протестуют

Новости Украины

Крупнейшая политсила в немецком Бундестаге – Социал-демократическая партия предлагает задействовать Украину в решении проблемы беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СДПГ предлагают, чтобы мигранты ждали на территории Украины рассмотрения их заявки на убежище в Евросоюзе. Такую инициативу выдвинул эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ Нильc Шмид:

«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», – сказал парламентарий.

Украинский политолог Владимир Воля считает заявление немецкого депутата провокацией.

«Это удивительная логика для эксперта. Получается, что он предлагает, чтобы все эти мигранты, которые сейчас находятся в Белоруссии, легально перешли через пункты пропуска на границе с Польшей, а потом их отправили в Украину для прохождения процедур, связанных с Евросоюзом. Это логика странная, потому что, если они попадают на территории Евросоюза, то они должны оставаться уже на территории Евросоюза и ожидать там решения по поводу своей дальнейшей судьбы. Думаю, что этот человек, которого называют экспертом, на самом деле выражает позицию не СДПГ, а позицию человека, который пытается переложить ответственность в связи с миграционным кризисом на Украину.

Такие заявления со стороны немецкого политика является уже провокацией. Они провоцируют часть беженцев с территории Белоруссии двигаться на территорию Украины. Сообщения об этом уже разошлось в СМИ. Люди читают это и неправильно интерпретируют. Кто-то из мигрантов может интерпретировать это так, или кто-то может помочь им интерпретировать это так, что им нужно идти в Украину, чтобы попасть в Евросоюз. В итоге получается чистой воды провокация, направленная на то, чтобы все эти беженцы пошли на территорию Украины.

Что делать Украине в этой ситуации? Однозначно, перекрывать границу. Граница с Белоруссией должно быть взята под серьёзный контроль, иначе, после таких заявлений поток мигрантов может перенаправиться сюда», – сказал политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Другой украинский политолог Александр Булавин считает, что ответственность за ситуацию с мигрантами лежит на Германии, и она не должна пытаться переложить ее на Украину.

«Ещё неизвестно, насколько власти Белоруссии заинтересованы в таком решении – направить мигрантов в Украину. Кроме того, такая инициатива в данной ситуации выглядит просто как «отмазка». По сути, за то, что появилось такое огромное количество эмигрантов, одной из первых должна отвечать Германия. Во-первых, эти мигранты идут в основном из тех стран, где проходили военные конфликты с участием Германии, НАТО. Во-вторых, Меркель сама пригласила мигрантов в Германию. Поэтому предлагаемое решение звучит нелогично в этом контексте. И если дело дойдет до того, что властям Украины будут настоятельно рекомендовать принять у себя мигрантов, то те, конечно, могут пойти на такой шаг, но это вызовет очень много проблем внутри самой Украины», – сказал политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».