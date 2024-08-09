Немцы раскололись из-за американских ракет, поддерживают Харрис и боятся эскалации с Россией

Сергей Рыжов.  
09.08.2024 12:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология


50% немцев опасается эскалации конфликта с Россией, если американские ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии.

Об этом свидетельствуют опубличенные изданием Welt результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey для газет медиагруппы Funke.

50% немцев опасается эскалации конфликта с Россией, если американские ракеты дальнего радиуса действия будут...

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Отмечается, что 38% немцев не верят в эскалацию, а 12% не определились с ответом.

Также 47% респондентов ожидают, что американское оружие будет сдерживающим Россию фактором и будет способствовать предотвращению войны. Однако 45% не видят этого эффекта, так что общество по данному вопросу расколото практически пополам.

О размещении в ФРГ ракет «Томагавк» с целью «усиления сдерживания и защиты своих партнеров в Альянсе»  Вашингтон и Берлин договорились во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Еще один опрос, проведенный в начале августа агентством  Deutschlandtrend показал, что выборы президента США – одна из международных тем, которые больше всего волнуют жителей Германии.

Если бы немцы могли голосовать на президентских выборах в США, то большинство из них поддержали бы Камалу Харрис.

77% опрошенных назвали Харрис достойным кандидатом в президенты США. Только 10% немцев открыто симпатизируют Дональду Трампу.

Месяц назад, пока в гонке еще участвовал Джо Байден, 59% немцев говорили, что им не нравятся ни Байден, ни Трамп.

Что же касается ситуации внутри страны, то немцы по-прежнему недовольны нынешним федеральным правительством Шольца. Положительно оценивают его работу критически низкие 20% респондентов, а вот негативно – рекордные 79%.

На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 32% ответили – за правый блок ХДС/ХСС. Партии, входящие в нынешнюю правящую коалицию, готовы поддержать тоже 32% немцев: социал-демократов – 15%, “зеленых” – 12% и либералов из СвДП – 5%. Правопопулистскую АдГ готовы выбрать 16% опрошенных, левый «Союз Сары Вагенкнехт» – 9% и все остальные партии вместе – 11%.

От себя добавим, что антирейтинг Шольца в ФРГ побил рекорд, поставленный пятым украинским президентом Петром Порошенко на выборах 2019 года, когдаЗеленский победил его с разгромным счетом 74 % против 24 %.

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