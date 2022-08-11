Немцы, шведы и французы просили нас отомстить русским за их поражения – Арестович

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Новости Украины

Самый худший для Украины вариант – это неудача в осеннем контрнаступлении. В случае удачи – Киев всю зиму будет накачиваться западным оружием, а весной ВСУ вынесут русских «в одну калитку».

Об этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, прогуливаясь по Старому Киеву в компании скандально известного пиаром шарлатана и антироссийского пропагандиста, киевского журналиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждение о том, что Запад устал от Украины, он назвал очередным нарративом, который забрасывается неприятелем в информационную повестку.

«Никто там ничего не устал. Резников специально просил передать к этому интервью. Он сказал: Лёша, скажи следующее – они на Рамштайне все пожимали руки и говорили – «добейте гадину!». Шведы говорили за Полтаву, французы добавляли за Бородино, немцы молчали, но подмигивали. Они говорят – «добейте, наконец-то, вы с ними покончите, сделайте это, давайте вместе все сделаем это!». Конечно, политики этого не скажут вслух. Это же не просто, это министры обороны стран», – «по секрету» рассказал Арестович.

«То есть вы – оптимист», – уточнил пропагандист.

«Худший сценарий – это возня до следующего лета, но по итогу мы побеждаем. Не верю ни в вариант, когда две Кореи, ни в стабилизацию фронта. Самый худший сценарий – это почему-то нам не удалось контрнаступление осеннее. Мы встали в позиционную войну, постояли зиму в позиционке, набрали за это время западного вооружения, военной техники, включая авиацию, более сложные комплексы. Ленд-лиз же ещё не заработал, он с первого октября только заработает, и потом весной вынесли в одну калитку и всё», – фантазировал советник.