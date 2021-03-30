«Немцы стонут». Надежды на доброго дядю Джо не оправдались

30.03.2021, Москва, Олег Кравцова

В Германии зря понадеялись на перезагрузку испорченных при прежнем президенте Дональде Трампе отношений с США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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«Немецкое правительство в недоумении. Здесь все были уверены, что Байден, став президентом США, примирится со своими западными союзниками, перестанет им, как Трамп, раздавать щелчки, будет по всем вопросам с ними консультироваться. Особенно Германия надеялась стать самым любимым и надежным союзником Байдена. Не тут то было. Байден вообще игнорирует немцев и европейцев, демонстрируя падающий американский интерес к Европе», – отмечает Рар.

Он обращает внимание, что Германию не пригласили на совещание на высшем уровне по Афганистану, а Байден решает эту задачу с Россией, Китаем и Турцией – евразийскими, но не европейскими державами.

«Кому вы европейцы там нужны, спрашивает он. Германию это взбесило. Немцы в жутком недоумение по поводу отказа Байдена, снабдить Европу лишними объёмами американской вакцины против коронавируса. От США ожидали милосердия. В США ведь перепроизводство вакцин, в ЕС – нехватки. Спасаться одним Спутником Германия не хочет. Но Байден послал европейцев по дальше», – продолжает эксперт.

По его словам, самые острые споры идут вокруг «Северного потока 2».

«Байден дал Меркель понять, что указ своего Конгресса (который требует остановить строительство трубы) важнее просьбы Меркель, не трогать этот проект», – пишет политолог.

Впрочем, он считает, что вводить санкции против Германии Байден все же не станет.

«Фактически немецкие надежды на доброго дядю Джо не оправдались. Байден начинает с европейцами говорить тем же командным тоном, что и Трамп. Немцам это больно. Они стонут. Ну не хотят немцы жить под своего рода «доктриной Брежнева», как восточноевропейские страны жили во времена Холодной войны», – резюмирует Рар.