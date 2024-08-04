Немцы «сватают» Украине новейший квадрокоптер – якобы неуязвимый для РЭБ и невидимый для разведки

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На Украине проходят испытания волоконно-оптического квадрокоптера HCX немецкой компании Highcat, стопроцентно устойчивого к радиочастотному глушению и невидимого для средств радиоэлектронной разведки, пишет Forbes.

Как отмечают в издании, раньше управление через оптоволоконный кабель не вызывало особого интереса, так как помехи не считались проблемой. Однако война на Украине показала, что системы РЭБ являются серьезной проблемой, которая вынуждает военных постоянно менять рабочую частоту.

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Для реализации этого проекта немецкой компании пришлось разработать новую технологию.

«Волокно не должно быть слишком легким для разматывания, иначе оно вытянется из-за нисходящего движения винта. Кроме того, волокно не должно скручиваться во время разматывания, иначе оно порвется. Технология Fly-By-Fiber использует специально намотанные катушки из оптоволокна с покрытием, которые устанавливаются по специальной технике «намотки», — объясняет представитель HIGHCAT.

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По утверждениям разработчиков эта модель квадрокоптера ничего не излучает, его нельзя обнаружить радиосканированием неба: все данные и сигналы управления поступают оператору оптоволоконным кабелем, который при этом является поистине высокоскоростным (скорость света) каналом передачи данных.

Утверждается, что местонахождение оператора такого дрона тоже невозможно вычислить.

«Волокно довольно прочное: пролет над деревьями и водой — не проблема, — сказал соучредитель компании Highcat Ян Хартманн. — Летать по кругу тоже нормально, и дрон даже может летать задом наперед».

Ян Хартманн подчеркивает, что HCX был разработан именно с учетом ситуации на поле боя на Украине. Его максимальная полезная нагрузка составляет 5 килограмм. Десятиметровый кабель весит около килограмма, поэтому дрон с полной 20-километровой катушкой может нести примерно 2 килограмма. Утверждается, что этого достаточно для камеры с 10-кратным оптическим зумом и тепловизором или боеприпаса.

«Одним из преимуществ системы связи HCX является скорость передачи данных до 1000 мегабит в секунду, что примерно в сто раз больше, чем у радиосвязи. Это позволяет передавать картинку высокого качества на протяжении всего полета. Такой дрон можно использовать для изучения зданий или туннелей», – говорится в публикации.

Хартманн также заявляет, что кабель не препятствует полету, поскольку весит всего 250 граммов при длине 20 км. Кабель настолько тонкий, что почти не вызывает эффекта парусности, и автоматически сматывается в катушку, когда дрон двигается в сторону оператора.

Беспилотник HCX с оптоволоконным кабелем может передавать четкое изображение на расстоянии до 20 километров, а также нести на себе взрывчатку.

«Хотя квадрокоптер мало пригоден для работы в лесной местности, но во всех остальных случаях HCX может открыть/задать совершенно новые рубежи русско-украинской войны дронов», – резюмирует издание.