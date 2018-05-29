Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Россия, Украина, Энергетика

Немцы убаюкивают хунтарей: И «Северный поток» достроим, и вашу ГТС не распилим


Германия в очередной раз задобрила Украину обещаниями и заверениями в том, что после ввода второй очереди газопровода «Северный поток», украинскую ГТС не распилят на металлолом. Об этом по итогам своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, даже если «Северный поток-2» продолжает строиться, в Евросоюзе все еще думают о том, как сохранить транзит газа через украинскую ГТС.

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«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке-2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Я надеюсь, что Украина следит за тем, что в Германии есть усилия, направленные на то, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину. Для этого происходят переговоры. Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом. Надеюсь, эти переговоры будут приносить результаты в ближайшем будущем, а обеспокоенность Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, что это безосновательные переживания», – заявил Штайнмайер.

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