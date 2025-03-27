Немцы уверены, что Мерц их подло предал

75% немцев чувствуют себя преданными новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, из них 44% – это его избиратели.

Об этом консультант по гражданскому обществу Института по освещению войны и мира Альмут Роховански



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заявила на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я никогда не видела, чтобы в Европе страна разваливалась на части из-за основных вопросов демократии и доверия к правительству, как сейчас происходит в Германии. Фридрих Мерц, который даже еще не стал канцлером, уже нарушил все свои предвыборные обещания. Он нашел лазейку в конституции, чтобы принять беспрецедентные расходы. Гражданам Германии 15 лет говорили, что денег ни на что нет, а теперь говорят, что финансирование будет неограниченным – но на военные расходы, на оборону», – сказала Роховански.

По ее словам, работникам госсектора, зарплата которых не повышалась с 2016 года, объявили, что она повышаться не будет. Под угрозой пособия по безработице и субсидии на отопление. При этом 20% населения Германии живут в нищете.