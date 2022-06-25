«Немцы в пивных обсуждают, когда победят русские» – писатель из Германии

Простые жители Германии не верят официальным СМИ, и шепотом обсуждают успехи РФ в рамках СВО.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если уйти от риторики мейнстримовских СМИ и перейти в пивняки, люди переходят на шепот, отодвигают мобильные телефоны и говорят: «А когда русские уже победят?». Они не спрашивают «Когда русские проиграют?». Они: «Когда русские победят?». И дальше, конечно же, начинаются запросы-расспросы о том, какая же реальная обстановка.

То есть, есть чувство, что у людей нет информации. А когда она есть, многие переходят на старое поколение телефонов, где нет Интернета. Кнопочные, что только связь ловят. Почему? Потому что страна НАТО, что Германия, что не Германия, которая готовится к вступлению в войну. Допустим, перегонят под Вильнюс войска. Конечно, у нее включились контрмеры, контрразведка работает, людей придавливают. Не только русофобия. Существует и простая государственная машина, которая ломает все на своем пути.

В этом отношении, я понимаю, почему люди переходят на шепот. Понимаю, почему они логически купируют информацию. Потому что любая информация туда – работа на мир. Через блогеров, без разницы – люди находят», – рассказал Сергиенко.