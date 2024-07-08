Немцы вышибли китайских инвесторов из важной сделки по покупке производителя газовых турбин

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В ФРГ разворачивается борьба за контроль над стратегическим производителем газовых турбин MAN, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

С 2023 года Китай намеревается приобрести в Германии сразу два предприятия по производству и ремонту газовых турбин.

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За сделкой стоит гигант немецкой индустрии Volkswagen. Бизнес по производству турбин достался концерну в 2018 году вместе с машиностроительной компанией MAN Energy Solutions.

Она специализируется на дизельных моторах для судов и на энергетическом машиностроении. Продажа этого подразделения и была закреплена в контракте с китайской компанией CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine.

Но прямым и косвенным совладельцем компании-покупателя является корпорация China State Shipbuilding Corporation, производитель кораблей для военно-морского флота КНР. Другой совладелец тоже занимается военным производством и находится под санкциями США, указывает издание.

В результате правительство Германии наложило вето на сделку, опираясь на закон о внешнеэкономической деятельности, запретив передавать немецкие технологии компании, фактически являющейся частью военно-промышленного комплекса КНР. За запрет сделки выступило министерство экономики ФРГ.

Сообщается, что решение было принято на фоне роста торговой напряженности между ЕС и Китаем. Министерство экономики Германии имеет право пересмотреть и остановить транзакции, которые могут иметь последствия для национальной безопасности, а Берлин, как и весь ЕС, пытаются уменьшить риски от экономических связей с Пекином.

Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что выступает против политизации нормального делового сотрудничества и создания искусственных препятствий.

В свою очередь, компания MAN Energy Solutions заявила, что уважает решение правительства и начнет структурированный процесс сворачивания новой разработки газовых турбин.

А правительство Германии призвало компании уменьшить свою зависимость от Китая – важнейшего торгового партнера страны – и настаивает на создании равных условий для компаний.

Газета отмечает, что в ФРГ растет список отказов китайским покупателям. Так, в ноябре 2022 года Берлин запретил продажу китайским инвесторам компаний Elmos и ERS Electronic, занимающихся выпуском полупроводников.