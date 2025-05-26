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Итальянские модные фирмы, которые не следуют антироссийским санкциям, открыли для себя «безумный» рынок в России.

Об этом бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там очень много итальянцев. И многие брендовые товары, такие как «Гуччи», которые ушли, сейчас заменены на более мелкие итальянские мануфактуры. Я думаю, что сейчас в сфере моды итальянцы нашли безумный рынок», – сказал Кемпкенс.

Он объяснил, почему в России покупают больше модной одежды, чем в других странах.