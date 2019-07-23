Немецкая компания угрожает забанить сайт украинских пропагандистов

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Немецкая хостинговая компания «Hetzner Online GmbH» предупредила о возможной блокировке сайта издания «Український тиждень» («Украинская неделя» – прим. ред.) после получения письма из Роскомнадзора, который обвиняет украинских журналистов в распространении экстремистского контента.

Об этом в ходе брифинга с возмущением рассказал главный редактор издания, русофоб Дмитрий Крапивенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, причиной послужила опубликованная в 2015 году статья о запрещенной в РФ радикальной украинской организации «Правый сектор».

«12 июля мы получили письмо, где в категорической форме от нас требовали убрать контент в онлайн-издании, где шла речь о деятельности добровольческого корпуса «Правый сектор», материал справочного характера.

Тем не менее, россияне увидели в нем призывы к экстремистской деятельности и, исходя из того, что «Правый сектор» признан у них террористической организацией и информация о нем является преступлением, провайдеру было направлено письмо на русском и английском языке…

Это очевидный случай давления на СМИ, при том, что, я думаю, время было выбрано не случайно, чтобы за 24 часа мы удалили этот контент. Я думаю, ставили целью создать нам трудности накануне выборов, ограничить доступ к нашему сайту.

Мы написали письмо провайдеру, ни в коем случае не считаем нужным входить в контакт к Роскомнадзором, объяснили провайдеру, что они стали оружием в гибридной войне, и что не может немецкая частная компания обслуживать интересы путинского режима. Реакции на это письмо не последовало», – горько сетует пропагандист.

При этом Крапивенко добавил, что это является «вызовом украинско-немецким отношениям», и в этой связи издание направило запрос в МИД, чтобы поднять данную «проблему» на дипломатическом уровне.

Отметим, что издание «Український тиждень» финансируется на западные средства и принадлежит австрийской компании «ECEM Media GmbH».