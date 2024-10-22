«Немецкая машина» – это теперь Россия, а не ФРГ – Карасёв

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 906
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Поскольку Россия демонстрирует четко выстроенную экономическую и финансовую стабильность, США будут вынуждены прекращать войну большой сделкой с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Россия демонстрирует четко выстроенную экономическую и финансовую стабильность, США будут вынуждены прекращать войну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Дело идёт к большой сделке, не к заморозке. Это сейчас невозможно. Заморозка Путину не выгодна. Он чётко сказал, что они готовы воевать дальше. А мы и Запад – не готовы.

Расчеты там, что в 25 году у них там что-то будет с экономикой, неверны. Как всегда, это желаемое. Просто, смотрю… у нас тут пишут всякие там либеральные типа экономисты. Как они достали уже, честное слово. То развалится, то уже все там с экономикой у них…», – отметил эксперт.

«У них все нормально. У них четкая консервативная макроэкономическая политика, бюджетная стабильность, валютная стабильность – и всё. И вот это – немецкая машина. И получше, чем у Шульца, между прочим, потому что у Шульца машина-то американская.

А здесь [в РФ] всё четко, поэтому, скорее всего, американцы тоже будут понимать, что им надо выходить из этой сделки. И не просто выйти, перекинуть это все на Европу. А выходить-то надо будет по-серьёзному», – подытожил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть