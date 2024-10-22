«Немецкая машина» – это теперь Россия, а не ФРГ – Карасёв
Поскольку Россия демонстрирует четко выстроенную экономическую и финансовую стабильность, США будут вынуждены прекращать войну большой сделкой с Москвой.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дело идёт к большой сделке, не к заморозке. Это сейчас невозможно. Заморозка Путину не выгодна. Он чётко сказал, что они готовы воевать дальше. А мы и Запад – не готовы.
Расчеты там, что в 25 году у них там что-то будет с экономикой, неверны. Как всегда, это желаемое. Просто, смотрю… у нас тут пишут всякие там либеральные типа экономисты. Как они достали уже, честное слово. То развалится, то уже все там с экономикой у них…», – отметил эксперт.
«У них все нормально. У них четкая консервативная макроэкономическая политика, бюджетная стабильность, валютная стабильность – и всё. И вот это – немецкая машина. И получше, чем у Шульца, между прочим, потому что у Шульца машина-то американская.
А здесь [в РФ] всё четко, поэтому, скорее всего, американцы тоже будут понимать, что им надо выходить из этой сделки. И не просто выйти, перекинуть это все на Европу. А выходить-то надо будет по-серьёзному», – подытожил политолог.
Спасибо!
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