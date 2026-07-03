Немецкая прокуратура переиграла адвоката украинского террориста – подрывника СП-2

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 23:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков», обвиняют в покушении на конституционный строй Германии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эк-депутат Рады, юрист Виктора Ющенко во времена оранжевого майдана и активный участник второго путча Николай Катеринчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков», обвиняют в покушении на конституционный строй Германии. Об...

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Ведущий процитировал обвинение генпрокураторы Германии, в котором говорится, что подозреваемый гражданин Украины Сергей Кузнецов, экстрадированный из Италии и взятый под стражу в ФРГ в прошлом году, действовал от имени государственных органов своей страны.

Катеринчук заметил, что это не первое задержание украинских граждан по этому делу, напомнив, что ранее в Польше был задержан Владимир Журавлев, но его отказались выдавать в Германию под предлогом того, что газопровод был законной целью для киевского режима.

«И неважно, кто это сделал, [польский] суд не устанавливал это. Если это сделала Украина, то это абсолютно отвечает законам войны. И на этих основаниях Журавлев не попал в генпрокуратуру Германии. Мы с этим справились», – похвалился Катеринчук, фирма котрого оказывает помощь подозреваемому в теракте Кузенцову.

По его словам, в Германии учли эту неудачу, и в ситуации с экстрадицией Кузенцова генпрокуратура ФРГ «пошла на хитрость».

«Эта хитрость на уровне, я бы сказал, обмана, нарушения закона. Они выставили для экстрадиции Сергея Кузнецова, которого так же обвиняли в подрыве «Северных потоков», одну квалификацию, что он с помощью взрывных устройств совершил, повредил имущество, сооружения, что как-то навредило немецкой экономике. Но они еще добавили туда, что этот акт был направлен на подрыв основ конституционного строя Германии», – возмущается Катеринчук.

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