Немецкая Puma пошла на поводу у украинских нацистов – и вычистила Дорна

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Известный спортивный бренд Puma пошел на поводу у националистов и удалил со своего сайта рекламу с изображением популярного украинского артиста Ивана Дорна.

Произошло это после того, как скандальный неонацист Сергей Стерненко обнародовал видеоблог, где призвал своих соратников завалить аккаунт бренда гневными сообщениями и бойкотировать Puma, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, Puma не знает о позиции Дорна или о том, что у нас продолжается российско-украинская война, или ей просто бабло дороже, чем репутация, потому я призываю вас переходить по ссылке в описании к этому видео на тот самый пост в «Фейсбуке» и писать в комментариях все, что вы думаете о сотрудничестве известного бренда с украинофобом Ваней Дорном.

Если Puma не расторгнет контракт с Дорном и продолжит с ним сотрудничать, то тогда я призываю вас бойкотировать этот бренд и ничего у них никогда не покупать и рассказать об этом своим друзьям. А если Puma прекратит сотрудничество с украинофобом, то я ее поблагодарю и это будет прекрасной наукой для каждого украинофоба, который выступает против собственной страны и эта наука будет состоять в том, что если ты любишь оккупантов, то ты получаешь убытки», – заявлял Стерненко.

В результате Puma убрала фотографии с Дорном с официального сайта, но оставила рекламу в соцсети «Фейсбук». Это также не устроило националистов.

«Прошли уже сутки, как я опубликовал выпуск о том, как бренд Puma сотрудничает с Иваном Дорном, который говорил, что русские – это наши братья https://www.politnavigator.net/na-ukraine-proklyali-pevca-ivana-dorna-za-slova-o-bratstve-s-rossiejj.html, а футболку с трезубцем он надевал «чтобы не воняли».

Дорн регулярно принимает участие в съемках различных шоу на российском телевидении и своих взглядов не изменил. Во время, когда Россия ведет против нас войну и сейчас стягивает войска к нашим границам, сотрудничество с пророссийскими элементами – это как выстрел себе в ногу. Под рекламный пост Puma пришли тысячи людей, которые выразили свое возмущение таким сотрудничеством и писали, что больше не будут покупать товары этого бренда. Как отреагировала Puma? Да никак. Их СММщики писали людям в ответ, не видят ничего плохого в сотрудничестве с Дорном, потому что они вне политики.

Российские снаряды, которыми убивают украинский народ, тоже вне политики. Смерть вне политики. А Puma – вне здравого смысла. Единственное, что произошло за сутки – с сайта бренда молча удалили Дорна. Теперь там те же кроссовки, но уже без Вани.

Но рекламное сообщение до сих пор осталось. Поскольку Puma не реагирует, и просто молчит, как будто ничего не произошло, призываю вас и в дальнейшем бойкотировать бренд. Если компания не заботится о репутации и презирает нас, то мы не должны этой компании отдавать свои деньги. Молчание = убытки. Ни копейки тем, кто толерантен российской агрессии прямо или косвенно», – написал Стерненко в своем блоге.

Напомним, ранее Стерненко осудили на семь лет за разбой и похищение человека, что вызвало протесты праворадикалов. Во время одной из таких акций был разгромлен офис президента Украины. Однако позже его освободили https://www.politnavigator.net/ukraina-vo-vsejj-krase-odioznyjj-ubijjca-neonacist-vykhodit-na-svobodu.html из-под стражи под круглосуточный домашний арест.