Немецкая социология вынесла приговор Америке

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Социологические опросы в Германии показывают, что немцы устали от США, считают американцев угрозой для мира, в отличие от России, с которой хотят сотрудничества.

Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил Александр Рар, журналист-международник из Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сослаться на последние социологические опросы, которые проводил фонд Эберта, это фонд социал-демократической партии, они проводили эти опросы в Германии и многих других государствах Европы, в том числе и в России.

Результаты по Германии очевидны. Более 50% немцев считают американцев угрозой миру в Европе и в мире, а Россию – нет. Россия там тоже с точки зрения немцев не ангел, но Россию менее боятся, и с Россией связывают больше возможностей для сотрудничества в будущем, чем с американцами, от которых устали в Германии.

Кроме того, большинство немцев не хочет попасть в такую ловушку, когда их политики будут соглашаться по всем вопросам безопасности с Вашингтоном, плясать под дудку Вашингтона фактически и стать вассалами американцев», – заявил Рар.