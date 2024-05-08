Немецкая Welt: западные санкции против российской авиации провалились

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Немецкое издание Die Welt пришло к выводу, что санкции западных стран против России в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, Гражданские авиаперевозки в России после введения ограничений только увеличиваются, хотя поставки запчастей для самолетного парка из ЕС больше не разрешены.

«Многие компании не могут или не хотят скрывать свои товары от Кремля. Политики теперь призывают к более жесткому подходу к нарушителям санкций и к Китаю», – отмечает Welt.

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Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», пишет газета. Однако этот план провалился.

Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки.

«В 2023 г. взлетов и посадок в России снова стало больше: количество рейсов выросло примерно на 20 000 до 1,28 млн за год», – указывает Die Welt.

По официальным данным российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем за первый год СВО. Результаты минувшего года, таким образом, превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров.

Напомним, после начала СВО на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Кроме того, российские авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.