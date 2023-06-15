Немецкие аналитики советуют соотечественникам готовиться к затратной войне на десятилетия

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Западным странам следует готовиться к тому, что война на Украине может затянуться на годы и даже десятилетия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете DW со ссылкой на доклад, который презентовали в Берлине конфликтологи из четырех немецких институтов и фондов.

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«Война России против Украины еще долго будет сопровождать Германию, Европу и мир. И правительство в Берлине, и население старны должны быть к этому готовы», – предупреждает Николь Дессон, политолог из Гессенского фонда исследования мира и конфликта.

В свою очередь Урсула Шрёдер из Института изучения мира и политики безопасности в Гамбурге обратила внимание на исследование, в котором говорится: если межгосударственные войны длятся более года, то зачастую они идут 10 лет.

«Такое возможно и в случае войны России с Украиной», – предупреждает она.

В докладе отмечается, что только 20% всех войн заканчивают победой или поражением, а еще 30% не имеют четкого исхода, а прекращаются после истощения сторон и вспыхивают вновь, как только проходит фаза восстановления.

Исследователи считают, что в случае Украины длительная война на истощение – вполне вероятный сценарий, а потому европейские страны и НАТО «должны подготовиться к долгосрочной и затратной поддержке Украины», но «не допустить, чтобы война перекинулась на их территорию».

При этом эксперты советуют одновременно готовить почву для будущих мирных переговоров, поддерживая инициативы разных игроков, включая Китай и Бразилию. Успех переговоров авторы доклада связывают с надежными гарантиями безопасности для Украины.

Кроме того, авторы просят правительство Германии наложить санкции на ЧВК «Вагнер» и «внести ее в список преступных организаций».