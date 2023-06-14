Немецкие IRIS-T горят не хуже советской техники – Коц

Уничтожение западной техники во время наступления ВСУ крайне благотворно отражается на боевом духе российских бойцов.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник подтянул к линии боевого соприкосновения немецкие системы ПВО IRIS-T. Протянул, во-первых, чтобы прикрыть передний край наступательных своих подразделений, но и для того, чтобы поохотиться на наши самолёты и вертолёты, которые работают в этой зоне ответственности. Так получилось, что поохотиться не удалось, сам IRIS-T стал жертвой, подтверждённо уничтоженная цель, и это, если не ошибаюсь, первый IRIS-T, который был уничтожен за эту кампанию. И пока, как сообщают некоторые СМИ, это был единственный IRIS-T у украинской армии, ждут они ещё новых поставок», – сказал военкор.

«Это то, что касается уничтожения западной техники, которого долго ждали на передовой, хотели познакомиться, ну вот – получается, что горит она точно так же, как и любая другая советская техника, ничего сверхъестественного в ней нет, и это даёт повод для такого осторожного оптимизма, потому что всё-таки нас ждут более массивные волны наступления, может быть даже не на этом участке фронта, но надо всё-таки дать почувствовать уверенность.

Прежде всего, доказать себе, что я могу выстоять, не обязательно мне придётся отступать, не обязательно меня убьют, мы можем, в том числе, и перехватывать инициативу», – добавил Коц.