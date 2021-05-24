Немецкие хоккеисты сыграют в Крыму

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

В Крым прибыла крупнейшая за последнее время делегация из Германии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» рассказал председатель комитета парламента РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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По его словам, 22 мая в республику прилетело 10 человек, еще 15 делегатов прибудут на полуостров до понедельника.

Первая часть группы уже поселилась в Ялте, где на протяжении нескольких дней будет проходить турнир по хоккею. Отмечается, что в составе делегации, кроме политиков и общественников, насчитывается 18 игроков в хоккей, которые примут участие в ряде товарищеских матчей на территории Ялты. Их соперниками станут команды из Казани, Челябинска и Крыма.

«В планах у нас еще и товарищеский матч по мини-футболу, который пройдет в Симферополе. Будут играть команда из Германии и сборная крымского парламента, – говорит Гемпель.

Помимо спортивных состязаний делегация из Германии посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», Ливадийский дворец, Севастополь и детский центр «Артек». Все это состоится в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

« Гости из Германии уже успели оценить качество трассы «Таврида», наш новый терминал аэропорта Симферополя и южную столицу Крыма. Они сложили очень приятные впечатления», – резюмировал Гемпель.