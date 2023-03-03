Немецкие «Леопарды» закопаются на Западной Украине – крымское ТВ

Поставка немецких «Леопардов» может означать подготовку к защите Западной Украины от продвижения российских войск. Тяжелые и громоздкие машины изначально создавались как передвижные огневые точки для сдерживания наступления Советской армии к Ла-Маншу.

Об этом на канале «Крым 24» заявил замполит отряда специального назначения «Вихрь» Алексей Шорохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не уверен, что «Леопарды», которые поставят, покинут пределы Западной Украины. Эти танки в НАТО во времена «Холодной войны» создавались как долговременные огневые точки, которые должны были сдерживать натиск наших танковых армий. То есть никто не сомневался, что наши танковые армии, в случае чего, дойдут до Ла-Манша. И эти тяжёлые танки для наступления очень и очень проблематичные, учитывая, что не всякий мост в Восточной Украине их выдержит. Перебросить по понтонам будет очень тяжело. Поэтому, вполне возможно, что ребята просчитывают ту ситуацию, когда им придётся оставлять себе Западную Украину и защищать ее «Леопардами»… вполне возможно», – считает Шорохов.

Доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий отметил, что история с поставками «Леопардов» выглядит как некое политическое шулерство.

«Если наблюдать за тем, кто и что обещает, и что при этом получается, то создаётся впечатление, что такая суета вокруг, и задача стоит такая – как можно больше обещать и как можно меньше дать. Причём вплоть до того, что того же Шольца фактически раскрутили, чтобы он дал согласие на отправку «Леопардов», пообещав поставить «Абрамсы», но потом выяснилось, что вообще-то, «Абрамсы» если прибудут, то к концу года и вообще, может быть, не прибудут, потому что и без них всего хватает, – пояснил Ставицкий. – То есть получилось так, что, в общем-то, как раз они обещают и сразу дают задний ход… Это немножко напоминает нашу похвальбу до СВО, когда говорили – мы это запустим и то сделаем, эта система связи супер-пупер и так далее. И вдруг во время войны обнаружилось, что далеко не всё так, как говорилось и в таком качестве… И еще большой вопрос, смогут ли поехать эти танки».

Участник СВО Алексей подтвердил, что тяжелая гусеничная техника сейчас на фронте тактически не выгодна. И вся шумиха вокруг поставок больше оказывает психологическое воздействие, чем фактическое.

«Сколько бы их туда, в принципе, ни поставили, а планировалось насколько я знаю, несколько батальонов, это априори не должно никаким образом повернуть ход событий на Украине. То есть – не должны сыграть им какой-то огромной роли, хоть это является наступательным оружием… Наши танки Т-90 и Т-80 считаются средними, они значительно меньше по размерам, легче, и сейчас «Леопарды» в полную меру применять тактически невыгодно – они начнут вязнуть, нужно обслуживать эти танки, должны соответствующие специалисты быть готовы их обслуживать, сейчас это просто убийственно. Пока они оттягивают время до потепления, – уверен Алексей. – Украинцам нужно просто во что-то верить… именно для этого им рассказывают про запредельное количество «Леопардов», именно поэтому сейчас идёт разговор о каких-то там истребителях, которые могут передать. Им нужно во что-то верить. Элементарный пример: для выполнения наших задач есть дежурный телефон, и с целью сбора какой-то информации о противнике, который буквально напротив нас стоит в населённом пункте, подписываемся на какую-то соцсеть, чтобы видеть, когда у них воздушная тревога и так далее. Господи, в этих соцсетях читаешь и думаешь, тебя уже окружили, взяли в плен. А ты сидишь и тишина. Я даже боюсь подписаться на все социальные сети, почитать, что там происходит – там абсолютная противоположность тому, что реально существует».