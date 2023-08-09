Немецкие ракеты опасны, но подготовят Россию к столкновению с НАТО

С появлением немецких крылатых ракет у ВСУ российскую армию ждет серьезное испытание.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia.

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«Taurus — одна из самых современных европейских ракет «воздух–земля». Относится к тому же классу, что Storm Shadow и SCALP-EG, но разрабатывалась несколько позже. Формально они должны быть более совершенными. В них также используется технология сниженной радиолокационной заметности. Ракета имеет дальность полета более 500 км. Вероятно, если их будут поставлять Украине, они будут сделаны с дальностью до 300 км за счет запаса топлива», – пишет Корнев в «Известиях».

Он отмечает, что ракета может лететь по программируемому маршруту, по направлению и высоте огибать, например, зоны работы противовоздушной обороны.

«Они более совершенны, чем Storm Shadow. Не исключено, что на первых порах применение такой ракеты вызовет некоторые сложности. Придется наработать опыт по их обнаружению и уничтожению, возможно, менять программное обеспечение зенитных комплексов. А дальше будет примерно так, как сейчас со Storm Shadow, которые мы успешно сбиваем. Сложность для наших средств ПВО с этой ракетой заключается в том, что мы не работали с подобным видом целей. Она будет менее габаритной на экранах радаров. Имеет более высокую скорость», – указывает автор.

По его словам, габариты влияют на то, что радары обнаруживают подобные объекты позже, чем обычные самолеты и другие ракеты. Соответственно, время работы зенитных комплексов по цели сокращается.

И все же аналитик прогнозирует, что за считаные дни работы против Taurus расчеты зенитных систем получат дополнительный опыт, обменяются им с другими подразделениями, и статус-кво восстановится, хотя какой-то процент ракет сбивать все равно не получится.

«Есть и еще одно важное обстоятельство. Особенность Taurus заключается и в том, что это не устаревшие системы, которые сплавляют на Украину, чтобы удовлетворить Зеленского. Taurus — это современные, актуальные ракетные системы, которые сейчас стоят на вооружении стран НАТО. Грубо говоря, если завтра будет война с альянсом, то именно их будут применять натовские самолеты. С одной стороны, это минус: ВСУ получают доступ к новейшим технологиям. С другой стороны, если мы научимся сбивать эти ракеты, запущенные самолетами ВСУ, то нам не страшно будет и столкновение с НАТО, если оно вдруг последует. В любом случае работать с этим мы как-то научимся. Такие поставки не приведут к каким-то кардинальным изменениям в пользу ВСУ», – резюмировал Корнев.