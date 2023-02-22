Немецкие СМИ: Канцлер Германии избегает встреч с премьером Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В связи с позицией Берлина длительное время не может состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Об этом 21 февраля сообщил немецкий правительственный портал Deutsche Welle.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Германия обвиняет Польшу в «антигерманской риторике» и «конфронтационном тоне, в котором Варшава требует от Германии репараций», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шольц не воспользовался возможностью встретиться с польским премьером во время его визита в Берлин 16 января сего года. Моравецкий приехал по приглашению оппозиционной фракции ХДС/ХСС на празднование 50-летия пребывания Вольфганга Шойбле в Бундестаге. По неофициальной информации, встречу с канцлером польская сторона предлагала, однако тот сослался на другие обязательства.

Не было и официальной встречи глав правительств Германии и Польши на недавно завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, Шольц и Моравецкий разговаривали в кулуарах, подтвердил DW пресс-секретарь канцлера Штеффен Хебестрайт.

На пресс-конференции в Мюнхене – в связи со встречей в формате «Веймарского треугольника» – Шольц пообщался с президентами Польши Анджеем Дудой и Франции Эммануэлем Макроном. Создается впечатление, что немецкая сторона более охотно ведет переговоры с президентом Дудой, чем с премьер-министром Моравецким, отмечает издание.

«У польского президента более сильная роль в международной политике, чем у премьер-министра, так что это логично», – сказал в интервью DW Александр Граф Ламбсдорф, член либеральной СвДП, в кулуарах Мюнхенской конференции.

Другие собеседники указывают, что польский президент сыграл конструктивную роль во время неразберихи вокруг предложения Германии разместить немецкие системы Patriot в Польше в конце прошлого года.

На двусторонние отношения влияет антинемецкая риторика правящего лагеря в Польше, а особенно конфронтационный тон, в котором Варшава требует от Германии репараций. В Берлине предполагают, что в преддверии осенних парламентских выборов в Польше антинемецкая риторика усилится.

«То, как Варшава решает вопрос о репарациях, служит предвыборной кампании, а не польско-немецкому диалогу», – сказал DW, глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер (партия «зелёных»).

«Мы слышим много антинемецких голосов в польской политике. Зачем канцлеру создавать возможности пиара для того, кто публично требует возмещения ущерба?» – считает Ламбсдорф, отвечающий за внешнюю политику в парламентской фракции немецких либералов.

Ничтожны шансы на польско-германские межправительственные консультации до осенних выборов в Польше. Последняя встреча в таком формате состоялась в 2018 году.

«Этого, вероятно, не произойдет до выборов», – говорит глава Немецкого института по делам Польши в Дармштадте Петер Оливер Лёв.

Учёный отмечает, что ведутся интенсивные консультации на уровне министерств. Однако, хотя немецкий министр обороны Борис Писториус и глава МВД ФРГ Нэнси Фаезер недавно посетили Польшу, ни один из них не проводил совместную пресс-конференцию с польскими коллегами в Варшаве.

«Посмотрим, появится ли 1 сентября 2023 года в Польше какой-нибудь важный немецкий политик. Ведь это будет всего за несколько недель до выборов», – отмечает Лев.

При этом DW напоминает об истории с поставками танков «Леопард» на Украину. Колебания Германии были поводом для критики, а когда Берлин, наконец, принял ожидаемое решение, было объявлено, что оно стало результатом давления со стороны польских властей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министра обороны ФРГ Бориса Писториуса приняли в Польше чрезвычайно холодно, а глава польского Минобороны Мариуш Блащак отказался от совместной пресс-конференции, чтобы не появляться перед телекамерами рядом с немецким коллегой.