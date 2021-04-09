Немецкие СМИ: «Курти постепенно реализует мечты о Великой Албании»

09.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Ячейка победившего на недавних выборах в Косово паналбанского движения «Самоопределение» будет принимать участие в парламентских выборах в Албании 25 апреля, другая ячейка этой политической силы скоро появится в Северной Македонии.

Впрочем, в самой Албании идеи создания крупного албанского государства в своей массе не находят понимания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале сказано Frankfurter Allgemeine Zeitung, тот факт, что «Самоопределение» сейчас ведет кампанию на выборах в соседней стране, и ее лидер, «премьер» Косово Альбин Курти активно участвует в этой кампании, не вызывает энтузиазма у премьер-министра Албании Эди Рама.

«Это правда, что «Самоопределение» пока не зарегистрировано в Албании как политическая партия, а действует как гражданская инициатива, которая поддерживает независимых кандидатов на парламентских выборах, – пишет издание. – Однако в обозримом будущем планируется преобразование местной ячейки в партию»,

Одним из кандидатов на парламентских выборах, которые состоятся в Албании 25 апреля, является руководитель гражданской инициативы «Самоопределение» в Тиране Бойкен Абазе. На вопрос, получал ли он инструкции от премьер-министра Косово Курти, политик уклонился от четкого ответа.

«Для меня и нашей организации было бы большой потерей, если бы Курти не нашел времени, чтобы проконсультироваться с нами. Я уважаю его глубокий анализ и советы. Мы не всегда следуем им, но нам всегда полезно слышать его идеи», – заявил Абази.

Альбин Курти и Бойкен Абази.

В свою очередь Deutsche Welle отмечает, что основной идеей Курти, Абази и «Самоопределения» является объединение Албании и Косово в единое государство.

«Конечно, этого не произойдет ни завтра, ни в ближайшие годы. Было бы популистом заявлять о чем-то подобном», – прокомментировал сою позицию ресурсу Абази.

При этом немцы отмечают непопулярность паналбанских идей среди самих жителей Албании, которые на прошлых выборах 2013 года дали лишь 0,6% голосов паналбанскому «Союзу красно-черных». Опросы показали, что и дебют «Самоопределения» в Албании может произойти аналогичным образом, по крайней мере, с первой попытки.

«Маловероятно, что они получат хотя бы один мандат в апреле», – считает экс-министр образования Албании и вице-премьер Генч Поло.

При этом Албин Курти не отказывается от реализации своих мечтаний о создании Великой Албании из всех территорий Балкан, компактно населенных албанцами.

«Курти, однако, идет намного дальше, прежде всего потому, что он объявил, что «Самоопределение» будет работать и в Северной Македонии, где албанцы составляют около четверти населения», – заключает DW.

Альбин Курти и Эди Рама.