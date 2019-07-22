Немецкие СМИ: Отставка Харадиная может «разморозить» переговоры по Косово

22.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Отставка так называемого «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная из-за вызова на суд в Гаагу, который будет рассматривать военные преступления «Освободительной армии Косово», может «разморозить» переговоры по судьбе незаконно отторгнутого от Сербии края. Харадинай, в отличие от косовского «президента» Хашима Тачи, был жестким противником предложенного сербским президентом Александром Вучичем компромиссного варианта обмена территориями – славянских анклавов на области Сербии с албанским населением.

Об этом в авторской колонке пишет главный редактор албанского отделения «Deutsche welle» Вилма Филяй-Балвора.

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Журналистка напоминает, что это вуже торой раз, когда Харадинай добровольно едет в Гаагу. Впервые в 2005 году он подал в отставку по той же причине. После его освобождения из-за отсутствия доказательств у следствия осталось подозрение, что свидетели были запуганы и убиты. А Харадиная приветствовали в Приштине как национального героя.

«Новая отставка Харадиная может иметь далеко идущие последствия для Косово – уход основного игрока приводит в движение маятник власти. С момента создания этого правительства два года назад так называемая «военная коалиция» Харадиная была очень жесткой, что привело к огромным проблемам: тяжелым отношениям с Сербией, коррупции, высокой безработице при «дамокловом мече» Специального суда. Можно было предвидеть преждевременный конец этой власти», – отмечает Филяй-Балвора.

Она напоминает, что Харадинай занимал ультимативную позицию – он требовал от Сербии признания независимости Косово в нынешних контролируемых албанскими боевиками границах. А «президент» Косово Хашим Тачи и его сербский коллега Александр Вучич допускали в качестве компромисса обмен территориями.

«Своей позицией по данному вопросу, Харадинай завоевывал политические очки в Косово и за рубежом. Потому что многие члены ЕС – прежде всего Германия – выступают против изменения границ в Европе. Однако Харадинай оказался под сильным международным давлением, когда его правительство ввело высокие таможенные пошлины на импорт из Сербии. С тех пор диалог находится в «глубокой заморозке», но за ним – и возможность обмена территориями. Харадинай отстаивал свою позицию по вопросу пошлин, вопреки активным посредническим усилиям. Его упрямство рано или поздно привело бы к политической расплате. Гаага только ускорила отъезд», – считает автор.

Уход с политической сцены – пусть даже временный – изменит ситуацию в Косово. Хашим Тачи и его Демократическая партия остаются без главных противников диалога с Белградом. Таким образом, компромиссный вариант обмена территориями с Сербией может оказаться вновьактуальным.

«Политические последствия отставки Харадиная не заставят себя долго ждать – в диалоге с Сербией могут произойти позитивные события», – прогнозирует немецкий журналист.