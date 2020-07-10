Немецкие СМИ: Россия обскакала Запад на 10 – 15 лет

10.07.2020, Москва, Олег Кравцов

В мире новый российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» является самым передовым видом оружия такого типа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет немецкий журнал «Фокус».

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В публикации отмечается, что даже «истребители, выполненные с использованием технологии малозаметности «стелс», могут оказаться легкой добычей для этой системы».

Также указывается, что на вооружение комплекс могут принять уже в этом году, хотя ранее планировалось сделать это лишь в 2025-м.

«Короче говоря, этот зенитно-ракетный комплекс является на самом деле «всеядным» и, по мнению некоторых экспертов, опережает конкурирующие западные системы примерно на 15 или 20 лет. Еще в 2019 году китайские эксперты предположили, что ЗРК С-500 является самым передовым комплексом российских вооруженных сил и, вероятно, вооруженных сил всего мира.

По имеющимся данным, радиус действия комплекса С-500 «Прометей» составляет 600 километров, а президент Владимир Путин говорил даже об «сверхвысотных высотах» (ultra-hohen Höhen). На основе этих данных можно предположить, что С-500 можно будет использовать также для защиты от метеоритов и других небесных тел», – пишет немецкий журнал.