22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Немецкие СМИ вывалили компромат на Жебривского

«Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ я вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал 19 июня на своей странице в Facebook новоназначенный аудитор Национального антикоррупционного бюро.

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Павел Жебривский — многолетний верный соратник Порошенко — показался президенту более пригодным для проверки главного антикоррупционного органа, чем независимый специалист из-за рубежа, как того требовали представители гражданского общества и оппозиционные политики. Чтобы иметь на этой должности доверенного человека, Порошенко даже проигнорировал требования законодательства об обязательном «значительном опыте работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях» у претендента.

Но вопросы к Павлу Жебривскому как к поборнику прозрачности НАБУ, могут возникнуть не только из-за профессиональной пригодности. В конце концов, чтобы требования прозрачности антикоррупционных органов звучали из уст нового ревизора более убедительно, он должен сам быть прозрачным во всем, в том числе в бизнесе. С этим у семьи Жебривских, очевидно, некоторые проблемы. В частности, в Германии.

Как сообщает DW, в городке Бад-Хомбург, что под Франкфуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империию Жебривских. Эта фирма уже около десяти лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот фирмы, как свидетельствует отчетность — около трех миллионов евро.

Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще будучи студенткой. Согласно немецким законам о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности. Ведь немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за офшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH. Как свидетельствует выписка из реестра, полученная DW, дочь аудитора НАБУ этого не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тысяч евро.

Чтобы узнать, кому принадлежит компания, которой руководит Анна Жебривская, немецким контролирующим органам необходимо провести целое расследование. Сначала необходимо обратиться в реестр компаний Германии. Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов — FARMAK GROUP N.V. Конечный бенефициарный владелец — Филя Жебривская, сестра экс-губернатора и нынешнего аудитора НАБУ Павла Жебривского. Таким образом, немецкая компания входит в структуру Украинской группы фармацевтических компаний «Фармак». Однако хитросплетения структуры собственности группы не заканчиваются в Нидерландах. Нидерландский холдинг, в свою очередь, принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l. Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают владельцам международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Впрочем, и Люксембургом все не заканчивается. Документы реестра компаний Люксембурга ведут далее — на Кипр. В конце концов, окончательную картину структуры собственности группы «Фармак» можно получить, ознакомившись с документами компании F.I. & P. HOLDINGS LIMITED. Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акций — около 10 процентов — принадлежит Павлу Жебривскому. Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов в год.

Материальная помощь миноритарным акционерам

Многое указывает на то, что финансовые интересы экс-губернатора в группе «Фармак» значительно шире, чем формально имеет простой акционер с 10-процентным пакетом акций. Как следует из электронной декларации о доходах, кроме дивидендов от кипрской компании Жебровский получил от украинского ПАО «Фармак» в 2017 году миллион гривен «материальной помощи». Чиновник, похоже, имеет значительное неформальное влияние на компанию и можно даже говорить об общем семейном бизнесе Жебривских. Иностранными компаниями группы «Фармак» управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын.

Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это — дочерняя компания нидерландской FARMAK GROUP N.V. Годовой оборот австрийской компании — от семи до 10 млн евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0. Вероятно, роль сына — только подписывать платежки по поручению тети или отца. Полноценной коммерческой деятельности австрийская компания, очевидно, не ведет.

Интересы Павла Жебривского в фармацевтическом бизнесе, очевидно, не ограничиваются группой «Фармак». Так, ему принадлежит ЧП «Ян», которое торгует, в частности, медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о муже дочери Анны. В феврале этого года, как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, Анна Жебровская стала Анной Шведюк.

DW не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке. В то же время, внесение таких данных в Германии имеет особое значение. Особенно в случаях, когда многое указывает на то, что бенефициарами могут быть так называемые PEP — politically exposed persons — политики или высокопоставленные чиновники других стран. К этой категории инвесторов приковано особое внимание контролирующих органов.

Поэтому, прежде чем браться за прозрачность НАБУ, Павлу Жебривскому, пожалуй, стоило бы сделать некоторые домашние задания для обеспечения прозрачности семейного бизнеса, отмечает издание. По крайней мере, чтобы компании из сферы влияния его семьи избежали больших штрафов в будущем. Ведь во исполнение директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов реестры прозрачности создаются и в Нидерландах, и в Австрии, и в Люксембурге, и на Кипре.