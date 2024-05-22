Немецкие соратники Меркель спохватились и требуют депортировать из страны исламистов

Анатолий Лапин.  
22.05.2024 19:57
  (Мск) , Берлин
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Германия, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал


Проживающие в Германии сторонники радикального ислама должны быть депортированы из страны в Афганистан, Иран или другую подобную страну.

Об этом с трибуны Бундестага заявили депутаты немецкого парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проживающие в Германии сторонники радикального ислама должны быть депортированы из страны в Афганистан, Иран...

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В частности, с такой идеей выступил член Христианско-демократического союза Александр Тром, политический соратник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в свое время проводила политику абсолютной толерантности к мигрантам.

«Нам нужен план действий по борьбе с исламизмом. Мы уже неоднократно представляли его вам. Должно быть наказуемо, если кто-то призывает к отмене явно демократического основного порядка, особенно если речь идет об исламистском религиозном государстве. Для негерманцев, которые делают этот призыв, это должно привести к отмене правил.

То есть, без права на пребывание, независимо от того, какое право на пребывание было отменено. Кто бы ни был исламистом, он может быть депортирован в исламистское государство такое, как Иран или Афганистан», – вещал Тром.

Поддержала эту идею и мусульманка по вероисповеданию, член фракции «Зеленые» Ламия Кадор:

«Кто хочет жить в халифате, тот может поехать в Афганистан к талибам, может поехать в Сирию. Я бы хотела тоже, чтобы они могли поехать в любое другое государство, но здесь нет места ни для какого халифата».

Напомним, в конце апреля в Гамбурге прошла масштабная акция представителей исламистских организаций, требовавших установления халифата и критиковавших политику Запада.

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