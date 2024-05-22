Немецкие соратники Меркель спохватились и требуют депортировать из страны исламистов
Проживающие в Германии сторонники радикального ислама должны быть депортированы из страны в Афганистан, Иран или другую подобную страну.
Об этом с трибуны Бундестага заявили депутаты немецкого парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
В частности, с такой идеей выступил член Христианско-демократического союза Александр Тром, политический соратник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в свое время проводила политику абсолютной толерантности к мигрантам.
«Нам нужен план действий по борьбе с исламизмом. Мы уже неоднократно представляли его вам. Должно быть наказуемо, если кто-то призывает к отмене явно демократического основного порядка, особенно если речь идет об исламистском религиозном государстве. Для негерманцев, которые делают этот призыв, это должно привести к отмене правил.
То есть, без права на пребывание, независимо от того, какое право на пребывание было отменено. Кто бы ни был исламистом, он может быть депортирован в исламистское государство такое, как Иран или Афганистан», – вещал Тром.
Поддержала эту идею и мусульманка по вероисповеданию, член фракции «Зеленые» Ламия Кадор:
«Кто хочет жить в халифате, тот может поехать в Афганистан к талибам, может поехать в Сирию. Я бы хотела тоже, чтобы они могли поехать в любое другое государство, но здесь нет места ни для какого халифата».
Напомним, в конце апреля в Гамбурге прошла масштабная акция представителей исламистских организаций, требовавших установления халифата и критиковавших политику Запада.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.