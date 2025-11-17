Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкие солдаты не должны быть отправлены на Украину и участвовать в боевых действиях против России. Это не их война, особенно, учитывая, что в ФРГ находится большое количество годных к службе украинских мужчин, которые кормятся за счет немецких налогоплательщиков.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

