Немецкий аналитик о подрыве «Северных потоков»: США бьют по союзникам, доказывая свою исключительность

Владимир Гладков.  
20.03.2023 14:45
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Происшествия, США, Терроризм


США готовы на любые агрессивные действия даже против своих европейских союзников ради закрепления статуса сверхдержавы, которой всё можно, в отличие от остальных.

Об этом в ходе круглого стола «Взрыв «Северного потока»: экономический удар по Европе» заявил научный сотрудник немецкого аналитического центра Институт Шиллера Штефан Оссенкоп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США готовы на любые агрессивные действия даже против своих европейских союзников ради закрепления статуса...

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«Атака «Северного потока» и ее сокрытие – это лишь симптом системы, которая пытается сохранить свой статус сверхдержавы любыми средствами, даже поджигая своих союзников», – констатировал Оссенкоп.

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