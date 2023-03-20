Немецкий аналитик о подрыве «Северных потоков»: США бьют по союзникам, доказывая свою исключительность

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США готовы на любые агрессивные действия даже против своих европейских союзников ради закрепления статуса сверхдержавы, которой всё можно, в отличие от остальных.

Об этом в ходе круглого стола «Взрыв «Северного потока»: экономический удар по Европе» заявил научный сотрудник немецкого аналитического центра Институт Шиллера Штефан Оссенкоп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атака «Северного потока» и ее сокрытие – это лишь симптом системы, которая пытается сохранить свой статус сверхдержавы любыми средствами, даже поджигая своих союзников», – констатировал Оссенкоп.