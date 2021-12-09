Немецкий балканист: «Новое правительство Германии займет более жесткую позицию по отношению к Сербии»

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Немецкий эксперт по Балканам и старший научный сотрудник Берлинского совета по политике демократизации Бодо Вебер ожидает, что новое германское правительство будет более жестким по отношению к Белграду.

Об этом сообщает KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я также ожидаю, что новое правительство Германии займет гораздо более жесткую позицию в отношении Сербии и авторитарной трансформации режима Вучича, продолжая при этом ту же политику в отношении Приштины, что и правительство Меркель, – заявил Вебер. – Хотя это не означает, что Берлин устраивает все, что делает правящая в Косово коалиция».

Эксперт также сказал, что новое правительство Германии будет «самым решительным сторонником Косово в ЕС» и что оно будет более монолитным во мнении по отмене виз для «граждан Косово».

«Новая коалиция, в отличие от предыдущей, которая в целом поддерживала либерализацию визового режима, но министр внутренних дел Хорст Цехофер долгое время вел двойную игру, будет более единодушна в поддержке либерализации визового режима для Косово и более решительно выступит за это внутри ЕС.

Я ожидаю, что новое правительство будет решительно выступать за разблокирование перспектив членства в ЕС и станет серьезно воздействовать на президента Франции Эмануэля Макрона, который блокировал расширение ЕС в течение нескольких лет.

Только если французское препятствие будет устранено, у ЕС снова появятся рычаги воздействия на Сербию, и только тогда мы сможем увидеть серьезное продолжение переговоров между Косово и Сербией, которые в настоящее время де-факто мертвы», – рассуждает немец.