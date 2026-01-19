Немецкий бизнес расплачивается массовым банкротством за геополитические выходки Берлина
Из-за высоких цен на энергию крупный немецкий бизнес бежит в другие страны, а мелкий и средний вынужден закрываться.
Об этом на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил депутат ландтага Рейнланд-Пфальца Гордон Шнидер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы все чувствуем, что происходящее в геополитике имеет последствия и для нас на местах. Высокие тарифы затрагивают районы Рейнланд-Пфальца, особенно наши винодельческие предприятия.
У нас тревожное развитие в области химии, высокие цены на энергоносители, от которых страдает в том числе наш химический средний бизнес. Только в Рейнланд-Пфальце это семьдесят тысяч рабочих мест.
Растущие расходы на зарплату, растущая бюрократия – всё это заставляет крупные компании переводить производство за границу. Но небольшие предприятия не могут этого сделать, и сталкиваются с вопросом – стоит ли продолжать производство?», – сказал Шнидер.
Тем не менее, он поблагодарил Мерца за его внутренний «политический вектор» по закручиванию гаек.
«Мы должны продолжать этот курс всеми силами в этом году. Нам нужны налоговые льготы, доступная энергия для всех, сокращение бюрократии. Я поддерживаю эти меры, и буду поддерживать канцлера во всех дальнейших инициативах», – подытожил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: