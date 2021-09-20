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20.09.2021 13:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Немецкий бизнес толкает правительство к диалогу и сотрудничеству с Россией

Новое правительство Германии, которео будет сформировано после предстоящих выборов, вряд ли пойдут на отмену...

Новое правительство Германии, которео будет сформировано после предстоящих выборов, вряд ли пойдут на отмену антироссийских санкций.

Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Что ж, мои ожидания относительно будущего правительства довольно пессимистичные, потому что партии, которые, судя по опросам, сформируют новую правительственную коалицию, в конечном итоге будут те же: ХДС, ХСС, СвДП, и уже упомянутые «Зеленые». Все последние годы они поддерживали курс на ограничения и сокращение сотрудничества с Россией. Поэтому я думаю, что инициатива по восстановлению и переводу наших отношений на новые рельсы должна исходить от бизнеса, от сферы культуры», – отметил собеседник издания.

По его словам, также необходимо увеличивать взаимодействие между субъектами гражданского общества РФ и ФРГ.

Хороший пример этому был дан в Калуге, где в июне прошла двусторонняя германо-российская конференция по межрегиональному сотрудничеству.

«Во многом мы должны понимать, что Россия хотела бы сотрудничать с Германией и наоборот. Поэтому нужно вести диалог, даже если наши позиции не совпадают на все 100%. Нам нужно вернуться к реалистичному подходу относительно того, чем должна руководствоваться внешняя политика, — на наших национальных интересах. Потому, я надеюсь, с приходом нового правительства мы все же получим шанс развивать и поддерживать стратегический диалог с Россией», – отметил экономист.

«Хотя я, конечно, не питаю завышенных ожиданий по поводу политики нового правительства ФРГ — я в этом плане скорее даже пессимист. Но наш бизнес и все заинтересованные игроки гражданского общества Германии должны подтолкнуть правительство в этом направлении — направлении на сотрудничество и диалог с Россией», – резюмировал Ункауф.

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