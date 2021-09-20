Немецкий бизнес толкает правительство к диалогу и сотрудничеству с Россией

20.09.2021 13:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новое правительство Германии, которео будет сформировано после предстоящих выборов, вряд ли пойдут на отмену антироссийских санкций.

Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Что ж, мои ожидания относительно будущего правительства довольно пессимистичные, потому что партии, которые, судя по опросам, сформируют новую правительственную коалицию, в конечном итоге будут те же: ХДС, ХСС, СвДП, и уже упомянутые «Зеленые». Все последние годы они поддерживали курс на ограничения и сокращение сотрудничества с Россией. Поэтому я думаю, что инициатива по восстановлению и переводу наших отношений на новые рельсы должна исходить от бизнеса, от сферы культуры», – отметил собеседник издания.

По его словам, также необходимо увеличивать взаимодействие между субъектами гражданского общества РФ и ФРГ.

Хороший пример этому был дан в Калуге, где в июне прошла двусторонняя германо-российская конференция по межрегиональному сотрудничеству.

«Во многом мы должны понимать, что Россия хотела бы сотрудничать с Германией и наоборот. Поэтому нужно вести диалог, даже если наши позиции не совпадают на все 100%. Нам нужно вернуться к реалистичному подходу относительно того, чем должна руководствоваться внешняя политика, — на наших национальных интересах. Потому, я надеюсь, с приходом нового правительства мы все же получим шанс развивать и поддерживать стратегический диалог с Россией», – отметил экономист.

«Хотя я, конечно, не питаю завышенных ожиданий по поводу политики нового правительства ФРГ — я в этом плане скорее даже пессимист. Но наш бизнес и все заинтересованные игроки гражданского общества Германии должны подтолкнуть правительство в этом направлении — направлении на сотрудничество и диалог с Россией», – резюмировал Ункауф.