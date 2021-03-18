Немецкий бизнес в ужасе: Наши места в РФ занимают китайцы

18.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Позиция Германии относительно российского Крыма изменится лишь с годами, как это произошло с Северным Кипром.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил немецкий политолог Александр Рар, отвечая на вопрос, что изменилось в позиции Германии относительно Крыма, семь лет назад присоединившегося к России.

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«Нет, никаких изменений нет, кроме психологических. Я не знаю ни одного немца, жителя Германии, который считал бы реалистичным возвращение Крыма в Украину», – сказал Рар.

По его словам, при этом Германия посчитала Крымскую весну «аннексией» и «нападением на европейские ценности, которые нужно защищать при помощи санкций даже в ущерб своей собственной экономике.

«Потому что сегодня, как мне кажется, больше страдают западные фирмы от российских контрсанкций, чем российские компании от санкций западных. Немецкие фирмы не могут вернуться на российский рынок и с ужасом видят, как их места занимают китайцы, турки, азиаты. Несмотря на это, Германия по-прежнему стоит на той позиции, что она никогда не признает Крым частью России», – подчеркнул политолог.

Он считает, что эта позиция может измениться только с годами.

«Я даже не сомневаюсь, что она изменится, но это будет длительный процесс. Через некоторое время на Крым будут смотреть так же, как сегодня смотрят в Германии на проблему Северного Кипра. Никто его не признает частью Турции, но никто уже ничего не говорит», – резюмировал Рар.