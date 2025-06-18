НАТО – это оборонительный альянс, а не инструмент империалистической политики.

Об этом в Европарламенте заявил немецкий депутат Свен Саймон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В свете последних событий давайте скажем, что НАТО не поддерживает. Во-первых, договор о вступлении в альянс не является благотворительным. Цель членства – снизить риски для безопасности участников, а не увеличить их. Приём нового члена означает, что каждое государство-участник берёт на себя обязательство защищать его военными средствами.

Если НАТО сочтёт, что расширение альянса приведёт к войне с третьей стороной, то каждый член может вполне законно наложить вето на расширение НАТО. Давайте будем на это рассчитывать. Во-вторых, НАТО – это оборонительный альянс, а не инструмент империалистической политики», – сказал Саймон.